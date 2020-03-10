Поширення коронавірусу в Європі: на Covid-19 захворів міністр культури Франції
Франк Рістер, очільник міністерства культури Франції, отримав позитивні результати тесту на коронавірус, що викликає захворювання Covid-19. Лікуватися він вирішив удома.
46-річний очільник Мінкульту Франції Франк Рістер хворий на коронавірус, але перебуває "в хорошій формі" – тому лікуватиметься вдома. Про це розповіли в AFP 9 березня.
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Припускають, що міністр міг заразитися вірусом SARS-CoV-2 минулого тижня. Тоді Рістер відвідував Національні збори Франції, серед учасників яких вже виявили кілька випадків зараження коронавірусом.
Франк Рістер – не перша людина з влади у світі, яка захворіла на Covid-19. Інфіковані, зокрема, кілька високопоставлених іранських чиновників – віцепрезидентка Массума Ебтекар та міністр охорони здоров'я Ірадж Харірчі.
У Франції ж відомо про щонайменше 5 депутатів і 2 працівників Національної асамблеї (нижньої палати парламенту), які мають підтверджений діагноз Covid-19.
До слова, 6 березня один із хворих французьких депутатів Жан-Люк Рейтцер потрапив в реанімацію саме через наслідки захворювання на коронавірус. З цим депутатом у кінці лютого зустрічався український нардеп з ОПЗЖ Олег Волошин.
Політик гучно пішов у самоізоляцію, однак вже 7 березня повідомив, що його тест на коронавірус негативний.
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Додамо, що станом на 10 березня хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. 3 березня перший випадок підтвердили й в Україні – у Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією.