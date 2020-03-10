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      Поширення коронавірусу в Європі: на Covid-19 захворів міністр культури Франції

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      На Covid-19 захворів міністр культури Франції / Колаж 24 каналу

      Франк Рістер, очільник міністерства культури Франції, отримав позитивні результати тесту на коронавірус, що викликає захворювання Covid-19. Лікуватися він вирішив удома.

      46-річний очільник Мінкульту Франції Франк Рістер хворий на коронавірус, але перебуває "в хорошій формі" – тому лікуватиметься вдома. Про це розповіли в AFP 9 березня.

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      Припускають, що міністр міг заразитися вірусом SARS-CoV-2 минулого тижня. Тоді Рістер відвідував Національні збори Франції, серед учасників яких вже виявили кілька випадків зараження коронавірусом.

      Франк Рістер – не перша людина з влади у світі, яка захворіла на Covid-19. Інфіковані, зокрема, кілька високопоставлених іранських чиновників – віцепрезидентка Массума Ебтекар та міністр охорони здоров'я Ірадж Харірчі.

      У Франції ж відомо про щонайменше 5 депутатів і 2 працівників Національної асамблеї (нижньої палати парламенту), які мають підтверджений діагноз Covid-19.

      До слова, 6 березня один із хворих французьких депутатів Жан-Люк Рейтцер потрапив в реанімацію саме через наслідки захворювання на коронавірус. З цим депутатом у кінці лютого зустрічався український нардеп з ОПЗЖ Олег Волошин.

      Політик гучно пішов у самоізоляцію, однак вже 7 березня повідомив, що його тест на коронавірус негативний.

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      Додамо, що станом на 10 березня хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. 3 березня перший випадок підтвердили й в Україні – у Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією.

      Коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      9 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Франції
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