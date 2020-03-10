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      Распространение коронавируса в Европе: на Covid-19 заболел министр культуры Франции

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      Франк Ристер, глава министерства культуры Франции, получил положительные результаты теста на коронавирус, вызывающий заболевание Covid-19. Лечиться он решил дома.

      46-летний глава минкульта Франции Франк Ристер болен коронавирусом, но находится "в хорошей форме" – потому будет лечиться дома. Об этом рассказали в AFP 9 марта.

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      Предполагают, что министр мог заразиться вирусом SARS-CoV-2 на прошлой неделе. Тогда Ристер посещал Национальное собрание Франции, среди участников которого уже обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом.

      Франк Ристер – не первый человек из власти в мире, который заболел на Covid-19. Инфицированы, в частности,  несколько высокопоставленных иранских чиновников – вицепрезидентка Массума Ебтекар и министр здравоохранения Ирадж Харирчи.

      Во Франции же известно о не менее 5 депутатах и 2 работниках Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), которые имеют подтвержденный диагноз Covid-19.

      К слову, 6 марта один из больных французских депутатов Жан-Люк Рейтцер попал в реанимацию именно из-за последствий заболевания коронавирусом. С этим депутатом в конце февраля встречался украинский нардеп из ОПЗЖ Олег Волошин.

      Украинский политик громко ушел в самоизоляцию, однако уже 7 марта сообщил, что его тест на коронавирус отрицательный.

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      Добавим, что по состоянию на 10 марта больные коронавирусом есть в более чем 100 странах мира. 3 марта первый случай подтвердили и в Украине – в Черновцах больным оказался мужчина, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

      коронавирус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Какие продукты нельзя хранить в холодильнике
      9 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Франции
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