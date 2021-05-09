В Житомирской области простились с погибшим на Донбассе военным Сергеем Коробцовым. Провести в последний путь 22-летнего героя пришли тысячи людей: родные, близкие, друзья, собратья и местные жители.

Сергей Коробцов служил во 2-м разведывательном взводе разведывательной роты 58 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Выговского. Павшего солдата похоронили в селе Ушомир Коростенского района.

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Коростень не терял воинов более 4 лет

В сообщении Коростенского горсовета говорится, что 4,5 года среди военных-коростенцев, что служат на Донбассе, не было погибших, пока 6 мая вражеская пуля не оборвала жизнь солдата Коробцова.

Такого молодого, но уже мужчину с большой буквы. За свои неполные 23 года Сергей Коробцов сделал больше, чем другие люди за всю свою жизнь. Не успел только вырастить сына и окутать своей любовью родителей,

– отметили в городском совете.

Все, кто пришел попрощаться с Сергеем, отдали дань уважения его мужеству, героизму и преданности Украине.

Смотрите видео с прощания с Сергеем Коробцовым:

Смотрите фото с прощания с военным / Фото Коростенского городского совета:

Что известно о гибели Сергея Коробцова