Сын, отец, патриот, воин: в Коростене попрощались с военным Сергеем Коробцовым
В Житомирской области простились с погибшим на Донбассе военным Сергеем Коробцовым. Провести в последний путь 22-летнего героя пришли тысячи людей: родные, близкие, друзья, собратья и местные жители.
Источник:Коростенский городской совет
Сергей Коробцов служил во 2-м разведывательном взводе разведывательной роты 58 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Выговского. Павшего солдата похоронили в селе Ушомир Коростенского района.
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Коростень не терял воинов более 4 лет
В сообщении Коростенского горсовета говорится, что 4,5 года среди военных-коростенцев, что служат на Донбассе, не было погибших, пока 6 мая вражеская пуля не оборвала жизнь солдата Коробцова.
Такого молодого, но уже мужчину с большой буквы. За свои неполные 23 года Сергей Коробцов сделал больше, чем другие люди за всю свою жизнь. Не успел только вырастить сына и окутать своей любовью родителей,
– отметили в городском совете.
Все, кто пришел попрощаться с Сергеем, отдали дань уважения его мужеству, героизму и преданности Украине.
Смотрите видео с прощания с Сергеем Коробцовым:
Смотрите фото с прощания с военным / Фото Коростенского городского совета:
Что известно о гибели Сергея Коробцова
- 6 мая от вражеского пулевого ранения погиб Сергей Коробцов.
- Летом военному должно было исполниться всего 23 года.
- На Житомирщине защитника ждали молодая жена и маленький сын.
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