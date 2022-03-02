В Коростене Житомирской области в результате удара с воздуха погибли четыре человека

Сегодня, 2 марта, российские военные атаковали блокпост с воздуха в городе Коростень Житомирской области. В результате обстрела погибли четыре человека, еще пятеро ранены.

Об этом сообщила заместительница мэра Коростеня Наталья Чижевская. "Суспільне.Житомир".

Наталья Чижевская сообщила, что врачи борются за жизнь раненых.

Также в результате обстрела разрушили телебашню "Коростень-медиа", поэтому телетрансляция прекратилась.

Была воздушная атака. У нас там большой блокпост стоит, пропуск на 5 направлений. Погибли два человека и 5 ранены,

– сообщил мэр Коростеня.

Владимир Москаленко после обстрела рассказал, что погиб один военнослужащий, гражданская женщина, пассажир автомобиля.

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