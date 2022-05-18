Короткая историческая память: почему Стамбул стал играть на стороне России

CNN подливает масла в огонь, сообщая о том, что Турцию могут исключить из НАТО, из-за её позиции по заявке Финляндии и Швеции.

Раздвоение Стамбула

Разумеется, CNN в данном случае сгущает краски, ведь на столь беспрецедентный шаг в настолько напряжённое время НАТО не пойдёт.

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С другой стороны, неоднозначная позиция Турции давно многих смущает. Ведь мы видим явное раздвоение.

Одновременно поддержка Украины в войне против России и абстрагирование от санкций, как экономических, так и политических против страны-оккупанта. С одной стороны поставки БПЛА и предоставление альтернативной переговорной площадки, с другой – эксклюзивные туристические маршруты для российских туристов и свободный пропуск через Босфор множества, а не единиц сухогрузов с краденным украинским зерном.

Ультиматум-демарш

Теперь же ультиматумы относительно Финляндии и Швеции. Предельно жёсткие и настолько, насколько не звучали даже когда Турцию принимали в альянс вместе с её историческим антагонистом – Грецией.

Видимо, потому, что в 1952 году Турция нуждалась в НАТО и готова была, стиснув зубы закрыть рот и возникать, по поводу Греции. А сейчас у Турции, вооружившейся западным оружием НАТОВского образца и поставившей на ноги свой ВПК, не без помощи стран НАТО, претензии к Финляндии и Швеции.

Возможно, с позиции Анкары они и обоснованы, но сейчас не время выставлять условия и требования, тем более тем странам, которые 70 лет назад были в схожей ситуации.

С каждым днём всё отчётливее просматривается то, что Турция занимает всё менее взвешенную позицию по многим вопросам.

Можно было бы использовать такой тон дискуссии 10 лет назад, до 2014 года и даже после 2014, но не сейчас, когда мир проснулся утром 24 февраля 2022 под раскаты реактивных двигателей.

Конечно, Турцию из НАТО не исключат, но когда корабль путает берега, для его экипажа это может закончиться не лучшим образом.

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