В морской пехоте отметили, что такая структура позволит более эффективно применять подчиненные подразделения в обороне государства.

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23 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В морской пехоте отметили, что этот корпус позволит планировать операции и управлять силами, обеспечивать их в наступлении и обороне.

Создание Корпуса морской пехоты является важным шагом, направленным на усиление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности в условиях отражения широкомасштабной агрессии России. Другими словами, морская пехота станет еще более мощной силой в борьбе с российскими оккупантами.

– отметили в Морской пехоте.

ВМС разработали несколько проектов

Офицеры и сержанты Командование морской пехоты разработало несколько проектов организационно-штатной структуры. Недавно был утвержден один из них.

Вместе с тем, начиная с мая, параллельно с выполнением задач по отражению широкомасштабной агрессии, проводилась кропотливая работа по созданию и комплектованию новых воинских частей,

– сообщили в ВМС.

Сообщается, что Корпус морской пехоты будет назначен для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной (оперативно-стратегической) группировки или самостоятельно. Это означает, что он будет иметь соответствующий комплект войск (сил) и сможет самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Какие задачи будет выполнять новый Корпус

Среди основных задач Корпуса будет осуществление планирования, применения и обеспечения подчиненных войск (сил) в соответствии со стандартами НАТО, а именно оперативное планирование применения наземного компонента (Land Component Command – LCC) межвидовой группировки (Joint Task Forces – JTF) при проведении операции.

Кроме того, это проведение наступательных, штурмовых или десантных действий в акваториях/бассейнах рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, а также оборона важных береговых объектов и участков побережья.

Кто войдет в состав Корпуса

В состав Корпуса войдут отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Более того, планируется создание еще нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты, но пока мы не можем рассказать об этом подробнее.

Командование морской пехоты тоже претерпевает трансформацию

Этот орган управления войдет в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На командование морской пехоты возложат функции генерации. В частности, это определение требований к способностям подчиненных сил, определение потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач.

Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения.