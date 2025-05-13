Если "Азов", как бригада с большим опытом и собственной системой обучения, не вызвала вопросов, то выбор относительно молодой "Хартии" удивил военных. Почему для внедрения корпусной выбрали именно эти бригады говорится в материале 24 Канала "Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система".

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Что известно о выборе бригад для корпуса

В Национальной гвардии Украины сформированы два корпуса на базе бригады "Азов" под командованием Дениса Прокопенко ("Редиса") и "Хартии" под командованием Игоря Оболенского ("Корнета").

Как объяснил спикер НГУ Руслан Музычук, командиров корпусов назначили на должности из-за их большого опыта, эффективности в армии, а также уважения среди личного состава.

Первым ядром корпуса стал "Азов" – бригада, которая состоит исключительно из добровольцев, имеет собственную систему обучения и собственные подходы к службе и выполнению задач. Бригада долгое время была добровольческим формированием, проявила себя во время обороны Мариуполя.

В то же время многие военные были поражены тем, что ядром 2-го корпуса НГУ стала "Хартия" – одна из самых молодых бригад. Однако Музычук объясняет, что "Хартия" хорошо проявила себя на тяжелых направлениях и ее опыт будет полезным для создания корпусов. В частности, бригада осуществила в свое время уникальную в истории российско-украинской войны операцию.

"Хартия" впервые провела роботизированное наступление, используя наземные беспилотные системы в боевых условиях. Операция продемонстрировала высокий уровень интеграции искусственного интеллекта, автономных платформ и средств дистанционного управления в тактические сценарии современной войны. Роботизированные системы выполняли ключевые функции – от разведки и огневой поддержки до доставки боеприпасов, что позволило уменьшить риски для личного состава. Этот прорыв показал, что НГУ не только обладает передовыми технологиями, но и способна эффективно использовать их в реальных боевых условиях,

– отмечает Музычук.

Также "Хартия" была среди тех бригад, которые остановили российское наступление на Харьковщине в мае 2022 года.