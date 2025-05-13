Якщо "Азов", як бригада зі значним досвідом та власною системою навчання, не викликала питань, то вибір відносно молодої "Хартії" здивував військових. Чому для впровадження корпусної обрали саме ці бригади йдеться у матеріалі 24 Каналу "Найбільша реформа під час війни: як ЗСУ та НГУ переходять на корпуси та чи спрацює ця система".

Дивіться також Багато деталей непублічні: яка найважча частина переходу армії на корпуси

Що відомо про вибір бригад для корпусу

У Національній гвардії України сформовано два корпуси на базі бригади "Азов" під командуванням Дениса Прокопенка ("Редіса") та "Хартії" під командуванням Ігоря Оболєнського ("Корнета").

Як пояснив речник НГУ Руслан Музичук, командирів корпусів призначили на посади через їхній великий досвід, ефективність в армії, а також повагу серед особового складу.

Першим ядром корпусу став "Азов" – бригада, яка складається виключно з добровольців, має власну систему навчання та власні підходи до служби й виконання завдань. Бригада довгий час була добровольчим формуванням, проявила себе під час оборони Маріуполя.

Водночас чимало військових були вражені тим, що ядром 2-го корпусу НГУ стала "Хартія" – одна з наймолодших бригад. Проте Музичук пояснює, що "Хартія" добре проявила себе на важких напрямках і її досвід буде корисним для створення корпусів. Зокрема, бригада здійснила свого часу унікальну в історії російсько-української війни операцію.

"Хартія" вперше провела роботизований наступ, використовуючи наземні безпілотні системи в бойових умовах. Операція продемонструвала високий рівень інтеграції штучного інтелекту, автономних платформ і засобів дистанційного управління у тактичні сценарії сучасної війни. Роботизовані системи виконували ключові функції – від розвідки і вогневої підтримки до доставки боєприпасів, що дозволило зменшити ризики для особового складу. Цей прорив показав, що НГУ не лише володіє передовими технологіями, а й здатна ефективно використовувати їх у реальних бойових умовах,

– зауважує Музичук.

Також "Хартія" була серед тих бригад, котрі зупинили російський наступ на Харківщині у травні 2022 року.