Жителю Лисичанска сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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По данным следствия, с 24 февраля он передавал оккупантам информацию о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины в Северодонецке и Лисичанске. Делал он это с помощью соцсети "Одноклассники".

"При этом он отдавал себе отчет, что эти сведения будут использованы представителями НЗФ "ЛНР" и военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации для вооруженного нападения на Украину", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас его задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.