Мешканцю Лисичанська повідомили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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За даними слідства, з 24 лютого він передавав окупантам інформацію про місця дислокації, чисельність та маршрути пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Робив він це за допомогою соцмережі "Одноклассники".

"При цьому він усвідомлював, що ці відомості будуть використані представниками НЗФ "ЛНР" та військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації для збройного нападу на Україну", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наразі його затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі на термін 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.