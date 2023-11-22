В последние дни это уже не первый прилет по российским пропагандистам. Раньше погибла актриса и "волонтерка" Полина Меньших – она приехала к оккупантам с концертом, но дослушать его до конца россиянам не удалось. Удар по российской 810 Севастопольской бригаде морской пехоты – возмездие за удар по украинской 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

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Что известно о прилете по пропагандистам на Запорожье

В российском минобороны признали, что Максудов был ранен при обстреле. Он получил осколочное ранение. Там указали, что мужчину эвакуировали, а его жизни якобы ничего не угрожает.

Об обстоятельствах обстрела россияне сообщили кратко, мол, ВСУ ударили дроном по группе "журналистов".

Любопытно! Очень забавным является тот факт, что пропагандисты готовили материал об обстрелах, когда по ним ударили наши военные. Возможно, эта наглядность отучит их посещать временно оккупированные территории.

Какие новости у россиян