В последние дни это уже не первый прилет по российским пропагандистам. Раньше погибла актриса и "волонтерка" Полина Меньших – она приехала к оккупантам с концертом, но дослушать его до конца россиянам не удалось. Удар по российской 810 Севастопольской бригаде морской пехоты – возмездие за удар по украинской 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.
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Что известно о прилете по пропагандистам на Запорожье
В российском минобороны признали, что Максудов был ранен при обстреле. Он получил осколочное ранение. Там указали, что мужчину эвакуировали, а его жизни якобы ничего не угрожает.
Об обстоятельствах обстрела россияне сообщили кратко, мол, ВСУ ударили дроном по группе "журналистов".
Какие новости у россиян
- Не все россияне хотят воевать. К примеру, в Москве парень застрелился прямо в тире. Друзья парня, прочитавшие его записку, предупреждали стрелковый клуб о том, что может произойти, но там не восприняли информацию всерьез.
- А Шойгу скрывает продвижение украинских войск на левом берегу Днепра от своего шефа Путина. Хотя российские "военкоры" давно визжат об этом, а оккупационная "власть" рекомендует своим пособникам убираться из Олешек.