Коррумпированная система защищается изо всех сил, – Круговая о блокировании судебной реформы

Никогда такого не было и вот опять – судебную реформу в Украине заблокировали. И сделали это сами судьи. В стране уже выросло поколение людей, при жизни которых пытаются сделать эту реформу, но никак не получается.

Кажется, ее не сделают никогда, потому что всегда находится тот, кто ставит палки в колеса, пока это сделал Совет судей. Об этом рассказала журналистка и ведущая 24 канала Татьяна Круговая.

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13 сентября он должен был выбрать трех делегатов в Этическую комиссию. Именно эта комиссия в будущем будет отсеивать нечестных кандидатов в Высший совет правосудия и так очищать судебную систему. Но Совет судей не смог выбрать ни одного кандидата – большинством голосов он отклонил всех, хотя достойные среди них были.

Международные эксперты уже выбрали своих делегатов

Татьяна Круговая отметила, что пока получается, что Этическая комиссия не сформирована, а следовательно очистка судебной системы невозможна. В этической комиссии должно быть 6 человек, трое от Совета судей, и трое от международных экспертов.

Международные эксперты, в отличие от зашкваренных судей, уже выбрали своих делегатов. То есть иностранцы смогли сделать больше для судебной реформы Украины, чем украинские судьи, сказала ведущая 24 канала.

Коррумпированная судейская система защищается изо всех сил. Они не хотят разрушать то, что строили 30 лет. Им так очень комфортно и никаких реформ не надо.

Совет судей возглавляет Богдан Монич. Журналистка обратила внимание на то, что на сайте Высшего совета правосудия есть цитата: "Судейский корпус всегда был конструктивно настроен в отношении решения вопросов, связанных с предотвращением и борьбой с коррупцией". Принимая во внимание то, что вытворяет Совет судей с реформой, эти слова звучат смешно, считает Круговая.

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"Судейская мафия, которая не хочет реформ, является олицетворением коррупции, о которой так красиво рассказывает людям. Но надежда есть – на ситуацию вокруг реформы отреагировал президент. Владимир Зеленский зовет к себе на ковер председателя Совета судей, и надеюсь, мало ему не покажется. Зашкваренные судьи не могут управлять страной, и думаю, президент это прекрасно понимает", – сказала журналистка.

Судебную реформу заблокировали: коротко