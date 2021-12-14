Схема заключалась в том, что подрядчики давали заказчику документы с неправдивым объемом работ. Депутат, который тогда был председателем поссовета, подписывал акты приемки.

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О подозрении сообщали трижды

Полиция трижды сообщала фигурантам дела о подозрении. Недавно по делу появились новые факты того, что бывший поселковый председатель нарушал закон. И ему сообщили о четвертом подозрении.

В ходе расследования провели 40 строительных экспертиз. Специалисты выявили нарушение в ремонте 10 участков улиц поселка. Виновники в общей сложности присвоили более 6 миллионов 850 тысяч гривен бюджетных денег.

Следствие также проверяет другие факты того, что экс-чиновник нарушил закон.

Коррупция депутатов

В октябре в Харьковской области разоблачили преступную схему присвоения государственных средств по строительству. В общей сложности преступление принесло государству ущерб на 9 миллионов гривен. Следователи установили, что схему хищения устроил один из депутатов Харьковского горсовета.

Чиновника КГГА поймали на взятке, мужчина незаконно получил 2 тысячи долларов 7 октября. На момент совершения преступления занимал должность начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева. Коррупционеру инкриминируют получение неправомерной выгоды.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, правоохранители за коррупцию привлекли к ответственности 111 депутатов разных уровней. Произошло это в течении последних трех лет.

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