Схема полягала у тому, що підрядники давали замовнику документи із неправдивим обсягом робіт. Депутат, який тоді був головою селищної ради, підписував акти приймання.

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Про підозру повідомляли тричі

Поліція три рази повідомляла фігурантам справи про підозру. Нещодавно у справі з'явилися нові факти того, що колишній селищний голова порушував закон. Відповідно йому повідомили про четверту підозру.

Під час розслідування провели 40 будівельних експертиз. Фахівці виявили порушення в ремонті 10 ділянок вулиць селища. Винуватці загалом привласнили понад 6 мільйонів 850 тисяч гривень бюджетних грошей.

Слідство також перевіряє інші факти того, що експосадовець порушив закон.

Корупція депутатів

У жовтні на Харківщині викрили злочинну схему привласнення державних коштів з будівництва. Загалом злочин приніс державі збитків на 9 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що схему розкрадання влаштував один із депутатів Харківської міськради.

Посадовця КМДА спіймали на хабарі, чоловік незаконно отримав 2 тисячі доларів 7 жовтня. На момент скоєння злочину він обіймав посаду начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. Корупціонеру інкримінують одержання неправомірної вигоди.

Як заявляла генпрокурорка Ірина Венедіктова, правоохоронці за корупцію притягнули до відповідальності 111 депутатів різних рівнів. Відбулось це протягом останніх трьох років.

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