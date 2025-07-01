Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона. В Харьковской области всех пятерых подозреваемых по делу о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений взяли под стражу без права внесения залога.

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Всех пятерых фигурантов взяли под стражу

Среди задержанных – бывший заместитель Харьковского городского головы, которого следствие считает организатором преступной схемы, а также два директора частных предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

Всем им сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за создание и участие в преступной организации, а также за присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, организатор вместе с директором одного из предприятий привлекли к схеме фирмы-прокладки и двух физлиц-предпринимателей, которые закупали материалы для обустройства фортификаций по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных. В результате таких сделок государству был нанесен ущерб на сумму более 5,4 миллиона гривен.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к хищению средств при выполнении оборонных работ в Харьковском регионе.