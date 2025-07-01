Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону. У Харківській області всіх п’ятьох підозрюваних у справі про розкрадання коштів під час будівництва фортифікаційних споруд взяли під варту без права внесення застави.

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Усіх п’ятьох фігурантів взяли під варту

Серед затриманих – колишній заступник Харківського міського голови, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, а також два директори приватних підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

Усім їм повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинній організації, а також за привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, організатор разом із директором одного з підприємств залучили до схеми фірми-прокладки та двох фізосіб-підприємців, які закуповували матеріали для облаштування фортифікацій за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових. Внаслідок таких оборудок державі було завдано збитків на суму понад 5,4 мільйона гривень.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до розкрадання коштів під час виконання оборонних робіт у Харківському регіоні.