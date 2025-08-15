При возведении фортификаций на Сумщине и Запорожье государство могло потерять десятки миллионов. А все потому, что существовала целая схема. Речь о фирмах, связанных с нардепом Игорем Молотком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Bihus.Info.

Читайте также Фортификации на Сумщине: директора компании подозревают в хищении более миллиона гривен

Какую схему на строительстве фортификаций раскрыли на Сумщине

Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 миллионов гривен материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой,

– рассказали медийщики.

Кроме этого, была ООО "Норд Трек" – компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды.

"Эта структура, судя по декларации нардепа, платит зарплату его сожительнице. На такой схеме, по подсчетам журналистов, государство могло потерять не менее 9,5 миллиона гривен", – информирует Bihus.Info.

Сам Молоток объяснил журналистам, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

На Запорожье же были "давние связи главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, которые, вероятно, обеспечивали миллионные контракты для неофициального консорциума компаний".