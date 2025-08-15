Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Яку схему на будівництві фортифікацій розкрили на Сумщині

Близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія ТОВ "ТД "Дінастія". Зокрема, для цих робіт вона закупила на понад 40 мільйонів гривень матеріалів у компанії "Шостстройресурс". Цю фірму згодом записали на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Як встановили журналісти, "Шостстройресурс" купувало матеріали у виробника та перепродувало їх ТОВ "ТД "Дінастія" з чималою націнкою,

Окрім цього, була ТОВ "Норд Трек" – компанія, в якої підрядник купував протитанкові піраміди.

"Ця структура, судячи з декларації нардепа, платить зарплату його співмешканці. На такій схемі, за підрахунками журналістів, держава могла втратити щонайменше 9,5 мільйона гривень", – інформує Bihus.Info.

Сам Молоток пояснив журналістам, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій, і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.

На Запоріжжі ж були "давні зв'язки очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, які, ймовірно, забезпечували мільйонні контракти для неофіційного консорціуму компаній".