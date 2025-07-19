Повідомляє 24 Канал з посиланням на спеціалізовану прокуратуру в сфері оборони Центрального регіону та поліцію Сумщини.

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Як директор компанії "заробив" понад мільйон на фортифікаціях?

Слідство встановило, що упродовж 2024 року директор компанії з Рівненщини уклав низку договорів із департаментом капітального будівництва Сумської ОВА про роботи з будівництва фортифікацій у прикордонних районах Сумщини.

Фінансування здійснювалося коштом резервного фонду державного бюджету, зокрема в межах програм, які координує Міністерство оборони України.

Директор компанії уклав субпідрядні угоди з підконтрольним підприємством за завищеною вартістю. Потім він вніс неправдиві дані в документи щодо обсягів і вартості виконаних робіт, підробивши виконавчу документацію. У такий спосіб йому вдалося незаконно отримати понад 1,1 мільйона гривень з резервного фонду держбюджету.

Фігуранта підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, що ексзаступника мера Харкова також підозрюють у крадіжці 5,4 мільйона гривень, виділених на фортифікації. Він разом зі спільниками здійснювали закупівлю майна для облаштування оборонних споруд за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.