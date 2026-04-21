На Закарпатье разоблачили схему фиктивных отсрочек от мобилизации: задержан председатель ВВК

На Закарпатье разоблачили схему незаконного оформления отсрочек от мобилизации. Правоохранители задержали руководителя военно-врачебной комиссии при одном из районных ТЦК и СП, во время обысков у него изъяли более 11 миллионов гривен наличных.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Смотрите также Убытки на 100 миллионов гривен: Нацполиция разоблачила масштабную схему на закупке дров для ВСУ

Что известно о коррупционной схеме в ВВК на Закарпатье?

По данным следствия, за 6 тысяч долларов чиновник оформлял военнообязанным документы об "ограниченной пригодности" без фактического медицинского осмотра. Для этого он вносил в выводы недостоверную информацию, в частности используя устаревшие или непроверенные медицинские данные.

Полученные таким образом документы позволяли мужчинам избегать мобилизации. Правоохранители зафиксировали передачу части взятки и соответствующих выводов в территориальный центр комплектования.

Фигуранта дела поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе СБУ со стрельбой задержала военных ТЦК со стрельбой