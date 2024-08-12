Бюро инициировало мониторинг образа жизни чиновника Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в сообщении ГБР, передает 24 Канал.

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ГБР начало расследование в отношении главы Госэкоинспекции Карпатского округа

По результатам проверки НАПК подтвердило наличие у чиновника необоснованных активов. Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения чиновника.

Отмечается, что работники ГБР провели обыски по месту регистрации и проживания чиновника и членов его семьи, а также обыски в помещениях и автомобилях, которые могут быть незаконно приобретенными активами. На месте были изъяты документы, а также зафиксированы сведения, которые могли быть использованы при проведении мониторинга образа жизни чиновника.

НАПК подтверждено, что в течение 2020 – 2023 годов он, члены его семьи и связанные с ними физические лица по его поручению приобрели необоснованных активов на общую сумму 19 миллионов 313 тысяч гривен.

В перечень незаконных активов чиновника попали:

два автомобиля премиум-класса; один – 2023 года выпуска, стоимостью 9,4 миллиона гривен, другой – 2021 года выпуска, стоимостью 2,6 миллиона гривен;

четыре квартиры в Ивано-Франковске совокупной стоимостью более 4 миллионов гривен;

нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 миллиона гривен.

У главы Госэкоинспекции Карпатского округа нашли незаконные активы / Фото ГБР

Кстати, сегодня сотрудники СБУ и НАБУ задержали заместителя министра энергетики Украины на взятке в полмиллиона долларов. Чиновника Минэнерго и его трех сообщников поймали "на горячем" сразу после получения третьего транша.