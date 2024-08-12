Бюро ініціювало моніторинг способу життя чиновника Національним агентством з питань запобігання корупції. Про це йдеться у повідомленні ДБР, передає 24 Канал.

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ДБР розпочало розслідування щодо голови Держекоінспекції Карпатського округу

За результатами перевірки НАЗК підтвердило наявність у чиновника необґрунтованих активів. Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення чиновника.

Зазначається, що працівники ДБР провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця та членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях і автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами. На місці були вилучені документи, а також зафіксовані відомості, що могли бути використані під час проведення моніторингу способу життя посадовця.

НАЗК підтверджено, що протягом 2020 – 2023 років він, члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням набули необґрунтованих активів на загальну суму 19 мільйонів 313 тисяч гривень.

У перелік незаконних активів чиновника потрапили:

два автомобілі преміумкласу; один – 2023 року випуску, вартістю 9,4 мільйона гривень, інший – 2021 року випуску, вартістю 2,6 мільйона гривень;

чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 мільйони гривень;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 мільйони гривень.

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи / Фото ДБР

До речі, сьогодні співробітники СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики України на хабарі у пів мільйона доларів. Посадовця Міненерго та його трьох спільників спіймали "на гарячому" одразу після отримання третього траншу.