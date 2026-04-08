Руководство Бучанского РТЦК отправили на фронт после коррупционного скандала

Все военные Бучанского территориального центра комплектования вместе с его руководителями отправили в боевые подразделения. Произошло это после коррупционного скандала в 2024 году.

Теперь же состав этого ТЦК полностью обновили. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Бучанского РТЦК Андрей Евтушенко.

Что известно о мерах, которые приняли после скандала в Бучанском РТЦК?

Евтушенко во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады относительно нарушений во время проведения мобилизации и коррупции отметил, что о переводе военных Бучанского РТЦК на фронт ему стало известно исключительно из сообщений медиа.

Впрочем, он заявил, что после разоблачения коррупции все руководители вместе с подчиненными пошли воевать в боевые подразделения.

Все сто процентов личного состава были перемещены,

– подчеркнул он.

При этом, в один момент в ТЦК зашел полностью обновленный состав сразу после приказа от сентября 2024 года. Поэтому произошла замена всех 44 человек, за исключением взвода охраны.

Большинство из них, по словам Евтушенко, непригодна для службы в армии, или же "уже отвоевала".

Стоит напомнить, что в 2024 году СБУ нашла доказательства коррупции со стороны руководителя Бучанского РТЦК и СП, который скрывал значительные суммы денег в специально оборудованных тайниках в собственном доме.

К слову, главный сержант роты снайперов специального назначения бригады "Рубеж" Николай "Раптор" в подкасте "Воин свободы" для 24 Канала заметил, что спрятаться от войны не получится, и воевать придется всем, кто не имеет проблем со здоровьем или бронирования.

