По материалам ГБР суд может конфисковать элитные авто экс-руководителя Харьковского областного ТЦК

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с НАПК выявило факты незаконного обогащения экс-главы Харьковского областного ТЦК и СП. Дело рассмотрит Высший антикоррупционный суд.

У чиновника могут конфисковать имущества на сумму 4,8 миллиона гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Руководителя Харьковского областного ТЦК подозревают в коррупции

На основе собранных доказательств, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в ВАКС иск о гражданской конфискации имущества на более 4,8 миллиона гривен, которое находилось во владении родственников чиновника.

В частности, речь идет о двух автомобилях премиум-класса – BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года), которые были оформлены на близких к чиновнику лиц в период 2023–2024 годов. Сам фигурант дела тогда занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.

Специалисты ГБР проанализировали задекларированные доходы военнослужащего и членов его семьи и пришли к выводу, что приобретение такой дорогой техники невозможно объяснить легальными доходами.

С целью недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска. Рассмотрение дела продолжается.