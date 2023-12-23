Служба безопасности ранее открыла в отношении чиновника Минобороны уголовное производство – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Мера пресечения выбрана

Спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец рассказала, что 23 декабря руководителю ГУ Минобороны избрали меру пресечения. Суд назначил ему заключение под стражей без права внесения залога. По словам Максимец, там он будет находиться, по меньшей мере, до 19 февраля 2024 года.

Напомним, СБУ во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины 22 декабря смогли ликвидировать коррупционную схему по закупке боеприпасов. Чиновник Минобороны проигнорировал более выгодный контракт, продлив действие старого, заключенного с той же компанией – но с посредниками.

Таким образом, после продления старого договора иностранной фирме-посреднику перечислили почти 1,5 миллиарда гривен. Это на 30% дороже, чем было бы при условии прямых поставок.

По местам работы и проживанию фигуранта провели обыски. В ходе них обнаружили документы, подтверждающие, что он вел незаконную деятельность.

Что будет со средствами

Руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк рассказал, что уже идет работа над возвратом выплаченных средств. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано. Именно поэтому юристы пытаются найти способы, как вернуть деньги.

Кроме этого, Павлюк добавил, что это особенно циничное соглашение, ведь приобретение снарядов с наценкой в 30% во время войны к тому же могло помешать тем законтрактованным поставкам, которые были. Злоумышленники предлагали более дорогой контракт производителю на эти же боеприпасы с другим темпом производства, меньшим.

Однако антикоррупционные механизмы сработали в срок.