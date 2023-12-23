Служба безпеки раніше відкрила щодо посадовця Міноборони кримінальне провадження – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться також Росія провела наймасштабнішу ІПСО в історії TikTok: вона була спрямована на Резнікова

Запобіжний захід обрано

Речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець розповіла, що 23 грудня керівнику ГУ Міноборони, обрали запобіжний захід. Суд призначив йому тримання під вартою без права внесення застави. За словами Максимець, там він перебуватиме щонайменше до 19 лютого 2024 року.

Нагадаємо, СБУ у взаємодії та за сприяння міністра оборони України 22 грудня змогли ліквідувати корупційну схему на закупівлі боєприпасів. Посадовець Міноборони проігнорував вигідніший контракт, продовживши дію старого, укладеного з тою ж компанією – але з посередниками.

Таким чином після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це на 30% дорожче, ніж було б за умови прямих постачань.

За місцями роботи та проживання фігуранта провели обшуки. Під час них виявили документи, які підтверджують, що він вів незаконну діяльність.

Що буде з коштами

Керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк розповів, що вже триває робота над повернення виплачених коштів. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Саме тому наразі юристи намагаються знайти способи, як повернути гроші.

Окрім цього Павлюк додав, що це особливо цинічна угода, адже придбання снарядів з націнкою у 30% під час війни до того ж могло перешкодити тим законтрактованим поставкам, які були. Зловмисники пропонували дорожчий контракт виробнику на ці ж боєприпаси з іншим темпом виробництва, меншим.

Однак антикорупційні механізми спрацювали вчасно.