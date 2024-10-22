Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона заявила, что это деликатные дела, передает 24 Канал. В то же время она выразила надежду на справедливые наказания виновников.

Смотрите также Зеленский анонсировал полный аудит пенсий чиновников после скандалов с МСЭК

Дела, касающиеся здоровья людей, сложные

Татьяна Сапьян отметила, что все, что касается здоровья человека, является сложным.

Есть нюансы. Я не буду скрывать и говорить, что это будет очень легкое дело. На самом деле нет. Особенно то, что касается человеческого здоровья. Человек, например, который получал инвалидность,... может сказать, что тогда себя плохо чувствовал, а сейчас выздоровел. То есть это такое деликатное дело, над которым будет проведена достаточно кропотливая работа для того, чтобы доказать, что человек получал пенсию по инвалидности незаконно,

– отметила представительница ГБР.

Она также выразила уверенность в том, что у следователей есть достаточно законных средств, чтобы в довольно короткие сроки, предусмотренные законодательством и указом президента, выявить всех правонарушителей, которые злоупотребляли своей должностью или связями, и привлечь их к ответственности.

Сапьян также надеется, что суд будет принимать справедливые решения по делам.