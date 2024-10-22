Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону заявила, що це делікатні справи, передає 24 Канал. Водночас вона висловила сподівання на справедливі покарання винуватців.

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Справи, що стосуються здоров'я людей, складні

Тетяна Сапьян зауважила, що все, що стосується здоров'я людини, є складним.

Є нюанси. Я не буду приховувати і казати, що це буде дуже легка справа. Насправді ні. Особливо те, що стосується людського здоров'я. Людина, наприклад, яка отримувала інвалідність,.. може сказати, що тоді себе погано почувала, а зараз одужала. Тобто це така делікатна справа, над якою буде проведена досить кропітка робота для того, щоб довести, що людина отримувала пенсію за інвалідністю незаконно,

– зауважила представниця ДБР.

Вона також висловила впевненість у тому, що у слідчих є достатньо законних засобів, щоб у доволі короткі терміни, передбачені законодавством та указом президента, виявити всіх правопорушників, які зловживали своєю посадою або зв'язками, та притягти їх до відповідальності.

Сапьян також сподівається, що суд буде ухвалювати справедливі рішення у справах.