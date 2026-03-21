У семьи чиновника СБУ, задержанного по делу о взятке, есть недвижимость в Киеве

18 марта Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя начальника управления СБУ в Ривненской области Игоря Брики. Он является одним из трех подозреваемых по делу о вымогательстве более 600 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства, связанного с янтарным бизнесом.

Параллельно журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что родственники чиновника владеют недвижимостью в Киеве.

Какую недвижимость имеют родственники чиновника СБУ?

У родственников чиновника есть квартира в жилом комплексе "Голосеево" оформлена на женщину, которую считают его тещей – Наталью Андрушек. Ее данные и адрес совпадают с информацией о жене Брики, а возраст позволяет предполагать родственную связь.

Жилье площадью более 105 квадратных метров было приобретено в августе 2022 года. По рыночным оценкам, его стоимость может превышать 9 миллионов гривен. В то же время в открытых реестрах отсутствует информация о предпринимательской деятельности Андрушек или источниках ее доходов.

Неизвестно, работал ли Игорь Брика в СБУ на момент покупки этой недвижимости. Самые ранние упоминания о его службе датируются 2023 годом.

Его жена Татьяна Брика в то время работала в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области. В марте 2025 года ее назначили руководителем управления экономического и агропромышленного развития, ЖКХ, градостроительства и архитектуры Ровенской райгосадминистрации. Она отказалась комментировать журналистам возможное влияние мужа на это назначение.

Мать чиновника Екатерина также имеет недвижимость в столице. В августе 2023 года она приобрела паркоместо рядом с домом, где расположена квартира вероятной свахи. Известно, что женщина зарегистрирована как предприниматель и занимается арендой грузового транспорта. Журналисты звонили по номеру ее ФОПа, чтобы выяснить возможную причастность сына к покупке, однако она не ответила.

Сам Игорь Брика владеет новопостроенной квартирой в Ровно площадью более 80 квадратных метров. По имеющимся данным, это жилье ранее находилось в собственности СБУ, что может свидетельствовать о его получении как служебного.

Какую схему разоблачили в СБУ?