Следует отметить, что в суде не указывали фамилию, однако, по информации 24 Канала, говорится именно о Гайдуке. Кроме этого, мужчине также избрали и альтернативу нахождения под стражей – в виде денежного залога.
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Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в коррупции
Высший антикоррупционный суд постановил, что мужчина может избежать заключения, если внесет денежный залог в размере 805 200 гривен в течение 60 дней. Несмотря на это, мужчина все равно должен выполнять обязанности, которые на него возложит суд, даже в случае внесения этой суммы.
Если подозреваемый внесет денежный залог, он должен выполнять следующие требования:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
В ВАКС напомнили, что мужчину подозревают в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом. За это ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Сам срок действия меры пресечения продлится до 28 августа.
Что известно о коррупции в Тернопольской ОВА и облсовете
- НАБУ и САП 26 июня задержали главу Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Чиновников разоблачили прямо во время вымогательства взятки.
- Впоследствии ВАКС избрал меру пресечения первому заместителю главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Его заключили под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 805 тысяч гривен.
- Далее суд избрал меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко. Его также заключили под стражу на два месяца, однако с правом внесения залога в размере 805 тысяч гривен.
- Прокуроры настаивали на том, чтобы Головко избрали залог в размере 13 миллионов гривен. Однако адвокат Головко считает, что такое требование было "нонсенсом", поскольку у обвиняемого "четверо детей, неработающая жена".