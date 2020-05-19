Кто и как будет защищать обличителей коррупции: детали законопроекта

В парламенте зарегистрирован законопроект, в котором прописаны дополнительные механизмы защиты обличителей коррупции. В частности, предусмотрено и создание Единого портала сообщений обличителей коррупции. Правда, есть вопросы как эти новации будут работать на практике.

Что ожидает украинцев, которые разоблачили коррупцию на работе, в учебном заведении и насколько они защищены, – в новациях проекта закона разбиралась журналистка 24 канала и адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Кто такие обличители коррупции

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона относительно обличителей, который называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" (№ 3450).

Читайте также Вступил в силу закон об обличителях коррупции: что он предусматривает

Законопроект подготовили в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Им предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции". Благодаря этим изменениям будет создана правовая основа для сообщений обличителей через Единый портал. Это будет способствовать качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.

Кто такой обличитель?Человек, оказывающий помощь в предотвращении и противодействии коррупции. То есть человек, который убежден, что обладает достоверной информацией и сообщил о возможных фактах коррупционных или связанных с ней правонарушений, совершенных другими, если об этом обличитель узнал на работе, службе, обучаясь и выполняя хозяйственную, общественную, научную деятельность и тому подобное.

Также проектом закона предлагается внести изменения в ряд законов. В частности, в закон "О предотвращении коррупции", Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины. Эти изменения будут гарантировать обличителям защиту в судах и представление их интересов адвокатами системы бесплатной правовой помощи.



Адвокат имеет замечания к законопроекту об обличителях / фото Дениса Головина

Итак, самой главной новеллой проекта закона является создание Единого портала сообщений обличителей коррупции.

По мнению парламентариев создание такого портала обеспечит:

высокие стандарты защиты информации, получаемой от обличителей;

единый подход к обработке сообщений;

уменьшение рисков несанкционированного доступа к сообщениям, получаемым от обличителя;

значительную экономию средств государственного бюджета.

Действующее законодательство обязывает все государственные органы создать защищенные анонимные каналы связи для сообщений обличителей о коррупции. Однако создавать такие каналы в каждом государственном органе – это долго и дорого, поэтому нардепы предлагают создать Единый портал сообщений обличителей,

– рассказывает Денис Головин.

В случае принятия проекта, представление сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных правонарушений будет осуществляться через открытый для круглосуточного доступа портал и специальные телефонные линии. Такие обращения предварительно будут рассматривать в течение 10 дней со дня внесения этой информации в Единый портал сообщений обличителей.

Рекомендуем Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

У Дениса Головина возникает дельный вопрос: можно ли доверять единым украинским базам данных? Ситуация на прошлой неделе с приложением "Дия" ошеломила всех украинцев. А в нем, по меньшей мере, доступны водительские права, техпаспорт автомобиля, студенческие билеты, а также биометрические загранпаспорта и ID-карты. То есть, личные документы человека.

"Единый портал сообщений обличителей – это нечто космическое для Украины, и даже не в плане денег или технических возможностей. Все достаточно просто: получить из него информацию "нужным людям" будет довольно несложно. А, таким образом, нивелируется защита как таковая", – убежден Денис Головин.

Защищены ли обличители

Действующим украинским законодательством тем, кто сообщает о возможных фактах коррупционных действий, обеспечена безопасность от незаконного увольнения с работы. Кроме того, им гарантируется право на защиту в отношении них и их близких в случае угрозы жизни и здоровью и на возмещение расходов, понесенных ради своей безопасности.



Депутаты предлагают изменить закон об обличителях коррупции / Фото из сайта ВРУ

На уровне закона закреплены права обличителей, в частности, на:

бесплатную правовую помощь;

конфиденциальность и анонимность сообщений;

вознаграждение в определенных законом случаях;

получение психологической помощи.

Сейчас в судах обличителей могут защищать адвокаты системы бесплатной правовой помощи и сотрудники НАПК. Новеллой законопроекта предлагается исключить право НАПК обращаться в суд с иском в интересах обличителя, а также возможность привлекать НАПК третьим лицом к делу в интересах обличителя.

Нардепы считают, что следует четко определить, что защита осуществляется именно адвокатами системы бесплатной правовой помощи (БПП), поскольку:

• работники НАПК не являются адвокатами, а следовательно их профессиональная готовность к представительству интересов обличителей в судах является объективно ниже, чем у практикующих адвокатов системы БПП;

• малая численность персонала соответствующего отдела НАПК;

• НАПК не имеет территориальных подразделений, тогда как система БПП представлена во всех областях Украины.

• НАПК, в отличие от системы БПП наделено полномочиями проводить проверки соблюдения законодательства в сфере защиты обличителей всеми субъектами с внесением обязательных предписаний и наложением штрафов на тех, кто их не выполняет. А это, в свою очередь, будет создавать конфликт интересов и будет нарушать принцип равенства сторон в судебном процессе, ведь в таком случае представитель НАПК, действуя на стороне обличителя, будет получать преимущество, имея возможность параллельно применить санкции к ответчику.

Однако, по убеждению адвоката, в этих изменениях уместно ставить вопрос об "адвокатской монополии", с которой борется наш президент.

Как Рада принимала закон об обличителях коррупции, смотрите здесь:

Как напоминает Денис Головин, в июле 2016 года состоялся пик так называемой судебной реформы Петра Порошенко. Верховная Рада приняла закон "Об изменениях в Конституцию Украины (относительно правосудия)" и новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Основной закон дополнили статьей, которая касалась адвокатуры. В той статье говорилось о том, что только адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения. Фактически это означало, что после вступления в силу этой нормы, любой человек, который нуждался в представительства в суде, мог обратиться только к юристу, который имел удостоверение адвоката или защищать себя самостоятельно.

Стоит прочитать Почему судебная реформа в Украине с треском провалилась

Отмена адвокатской монополии была в "пакете" изменений в Конституцию, поданных Владимиром Зеленским в первые дни работы парламента нового созыва. Соответствующим законопроектом предлагается несколько существенных изменений, одно из которых отменяет обязательное представительство в суде именно адвокатом, кроме защиты по уголовным делам. В гражданских, хозяйственных, административных делах человек не будет обязан пользоваться услугами адвоката, а сможет обратиться к любому юристу. 14 января Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Положение относительно исключительной защиты обличителей адвокатами системы бесплатной правовой помощи является недальновидным,

– убежден Денис Головин.

Таким образом, законопроект достаточно "сырой". Он требует конкретных доработок, с четкими механизмами и без всяких "но".

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.