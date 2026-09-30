В Виннице СБУ разоблачила чиновников, которые "зарабатывали" на легализации иностранцев в Украине

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала в Виннице схему незаконной легализации иностранных граждан. Правоохранители задержали директора региональной филиала государственного предприятия и пятерых его сообщников.

Эти действия могли нанести ущерб национальной безопасности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о задержанных?

Организаторы незаконной схемы продавали иностранным гражданам документы на временное проживание на основании фиктивного трудоустройства. В состав преступной группы входили директорка государственного учреждения, руководитель отдела и его подчиненный, глава местной благотворительной организации и двое предпринимателей.

По данным расследования, основными клиентами группировки были выходцы из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Часть из них прибыла из регионов с повышенным террористическим риском.

По оперативным данным, среди легализованных иностранцев могли находиться участники агентурного аппарата России. Вражеские спецслужбы используют таких лиц для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

После получения взяток должностные лица вносили недостоверные сведения о нелегалах в государственные реестры и выдавали им официальные удостоверения. Правоохранители провели более 30 обысков, изъяв компьютерную технику, мобильные телефоны, черновики с доказательствами и готовые поддельные документы.

В настоящее время всем шестерым задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям УК:

часть 3 статьи 332 о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины;

часть 3 статьи 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом;

часть 2 статьи 369-2 о злоупотреблении влиянием.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также недавно НАБУ и САП вручили новые подозрения должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и владельцу частной компании. По данным следствия, в августе 2025 года производитель БПЛА выиграл тендер ГПСУ, снизив цену вопреки просьбе конкурента, который рассчитывал на победу благодаря связям с пограничниками. Из-за сорванного плана конкурент по сговору с должностными лицами ГПСУ начал вымогать у победителя 1 миллион долларов за беспрепятственное заключение договора и приемку техники.