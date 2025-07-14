На Запорожье супруги требовали "откаты" за оформление выплат семьям погибших защитников

В Запорожье супруги требовали "откаты" за гарантированные государством выплаты на погибших воинов ВСУ. Только так они соглашались оформить такую выплату.

Их разоблачили СБУ и Нацполиция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Задержали двух женщин, которые хотели взорвать судью и подожгли авто военного

Что известно о схеме хищения выплат семьям погибших в Запорожье?

По данным следствия, пара требовала у семей погибших воинов до 50% от государственной единовременной денежной помощи, а также дальнейшие "откаты" от ежемесячных выплат. Как подтверждено в материалах дела, объектом шантажа стала в частности вдова бойца 66-й отдельной механизированной бригады, погибшего на Покровском направлении.

К организации схемы причастен бывший военнослужащий, который сейчас возглавляет несколько ОО на Полтавщине, и его жена, которая занимает должность в отделе психологической поддержки ТЦК в Запорожье. Именно она имела доступ к личным данным семей погибших и передавала контакты мужчине, который звонил родственникам и требовал деньги за "содействие" в быстром оформлении выплат. Для этого хвастался потерпевшим своими связями в командовании воинских частей. В случае отказа он угрожал вообще блокированием процедуры оформления компенсации.

Правоохранители задержали фигуранта во время получения части денежной помощи, переведенной ему вдовой погибшего защитника. В ходе обысков обнаружили документацию еще 19 семей, валюту на сумму почти 50 тысяч долларов, а также контакты потенциальных жертв.

Задержанному объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается – правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.