По информации Офиса Президента, на совещании присутствовали представители правительства Украины, Верховной Рады Украины, органов правопорядка, прокуратуры и антикоррупционных органов.

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Зеленский провел совещание по искоренению коррупции

Президент рассказал, что провел совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и Генерального прокурора.

Должны окончательно ликвидировать любое олигархически-коррупционное влияние на органы государственной власти в Украине и гарантировать устойчивость демократии в нашем государстве – долгосрочно. Сегодня были предложены соответствующие концептуальные шаги и план мер по их реализации, – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, наряду с самым главным вызовом сегодняшнего дня по отражению агрессии России украинские власти также должны работать над преодолением внешних, внутренних угроз и реализацией других элементов, в частности, по обеспечению справедливости для наших граждан. Для этого необходимы шаги, позволяющие обеспечить реализацию справедливости, которую будут чувствовать люди.

"Такие меры очень нужны, и они должны иметь очень конкретные проявления в государственной политике", – считает глава государства.

Участники совещания предложили подготовить концепт по усилению устойчивости демократии в Украине и разработать пошаговый план его реализации. В ответ Зеленский отметил, что мероприятия, которые будут содержаться в концепте, должны касаться абсолютно всего:

  • защиты национальной безопасности Украины,
  • окончательного очищения от олигархического и коррупционного влияния и так далее.

Он поблагодарил правоохранителей за всю проделанную ими работу, особенно за результаты последних месяцев.

"Мы видим очень четко, что у олигархических кланов в Украине нет будущего. Это очевидно из тех уголовных производств, которые реализовались правоохранительными, антикоррупционными органами. Это должно дать долгосрочные результаты", – сказал украинский лидер.

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Участники совещания получили ряд задач

Кроме того, по мнению президента, государство должно обеспечить долгосрочные эффективные гарантии того, что при любом развитии ситуации в России Украина будет защищена от деятельности, направленной на подрыв демократии внутри нашей страны.

Мы должны защитить наше государство, устройство, наши ценности, прежде всего свободы и демократии,
– подчеркнул он.

Во время встречи все присутствовавшие согласились, что концепт должен содержать шаги по поддержке развития:

  • конкуренции, демонополизации и справедливого распределения ресурсов,
  • прозрачных механизмов взаимодействия с государством.

Кабинет Министров Украины, Верховная Рада и другие органы государственной власти должны предпринять ряд шагов по:

  • укреплению парламентаризма и возможностей избирателей влиять на управление государством,
  • усилению институциональных возможностей органов государственной власти, в частности органов правопорядка, прокуратуры и антикоррупционных органов,
  • развитию судебной власти,
  • реализации гарантий политики равенства в отношениях между государством и всеми экономическими субъектами,
  • расширению возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курса государства.

"Справедливость важна для нас. Соответствующая политическая воля есть. И благодаря системной и слаженной работе государственных институций в Украине, а также поддержке гражданского общества, я уверен, мы можем все это реализовать", – подытожил глава государства.

Во встрече приняли участие:

  • Генеральный прокурор Андрей Костин,
  • Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук,
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
  • глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
  • руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак,
  • глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский,
  • глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко,
  • заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко,
  • директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос,
  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • министр юстиции Украины Денис Малюська,
  • председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков,
  • исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук,
  • директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Смотрите фото с совещания / Фото Офиса Президента