Это будет уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабной войны. Первый состоялся в конце 2022 года.

Интересно Зеленский скоро встретится с Байденом, – СМИ

Зеленский выступит в Капитолии

Источники The Washington Post сообщили, что Зеленский на следующей неделе отправится в США на встречу мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Визит украинского лидера на Капитолийский холм намечен на следующий четверг, 21 сентября. Однако следует отметить, что представитель президента не ответил на запрос журналистов.

Поездку украинского президента якобы согласовали с администрацией Джозефа Байдена. Цель визита – подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет более чем на 24 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.

Стоит прочесть "У Зеленского и Дуды близкие отношения": в ОП расставили точки над "і" в отношениях с Польшей

Дуда планирует встретиться с Зеленским

В канцелярии президента Польши заявили, что Анджей Дуда встретится с украинским лидером в Нью-Йорке. В частности, среди переговорных тем будет импорт украинского зерна.

Через несколько дней в Нью-Йорке у меня встреча с президентом Украины. Среди прочего мы будем говорить о зерне. Украина должна понять нашу позицию – моя работа состоит в том, чтобы заботиться о польских интересах,

– заявил Дуда.

В комментарии для польского издания PAP он отметил, что Варшава будет отстаивать свои интересы по вопросу импорта и продажи зерна.

"То, что оно (украинское зерно – 24 Канал) продается в Польше, абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок и мы это сделаем, пытаясь помочь Украине", – подчеркнул президент Польши.

Обратите внимание! Издание Bloomberg также писало, что Зеленский может посетить Генассамблею ООН, чтобы представить "формулу мира", которая должна положить конец войне России против Украины.