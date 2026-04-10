"Прайс" на образование: какие в Украине "расценки" на экзамены, дипломы и отсрочку от мобилизации

В украинских университетах и во время войны продолжают действовать коррупционные схемы – от взяток за экзамены до "поступления за деньги". Более того, образование все чаще используется как способ получить отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в расследовании 24 Канала "В долларах, сроках и штрафах: какие расценки на взятки во время войны".

Какие "расценки" в Украине на то, чтобы получить образование?

В украинских учреждениях высшего образования, несмотря на войну, сохраняются коррупционные практики – взятки берут за поступление, сдачу экзаменов, курсовые и дипломные работы. В то же время полномасштабное вторжение добавило новое измерение: обучение все чаще используют как способ получить отсрочку от мобилизации.

Один из кейсов демонстрирует, как работает такая схема. Мужчина заплатил 1500 долларов через посредника за поступление в университет, чтобы получить отсрочку. После зачисления он дополнительно передал 15 тысяч гривен за "сопровождение" во время обучения и успешную сдачу сессии. Впоследствии он сам присоединился к схеме – организовал поступление еще для трех человек, получив от них 3 тысячи долларов, а также еще 1 500 долларов за "закрытие" сессии. Суд по этому делу назначил наказание в виде штрафа 51 тысяча гривен.

Впрочем подобные случаи фиксируют и без привязки к войне. В Днепре мужчина заплатил 5 тысяч гривен за сдачу экзамена без обучения и получения удостоверения тракториста – суд оштрафовал его на 17 тысяч гривен. В Черкасской области опекунша студента дала 2 400 гривен за успешную сессию и игнорирование пропусков – также штраф 17 тысяч. В Ровно заместитель директора колледжа выступал одновременно и как организатор, и как участник схемы: передавал взятки преподавателям и сам получал средства за "решение вопросов". Ему назначили штраф 42 500 гривен.

Отдельные дела свидетельствуют о системности таких схем. В частности, преподавательница одного из университетов организовала "сервис" сопровождения студентов: через мессенджеры устанавливала тарифы за различные этапы обучения – от 1 тысячи гривен за практику до 12 тысяч за сессию. Также оплачивались индивидуальные планы и сдача предметов без посещения. Схема действовала минимум год и охватывала студентов разных вузов. За этот эпизод суд назначил штраф в 68 тысяч гривен.

В общем расследователи отмечают, что коррупция в образовании имеет системный характер и часто функционирует годами.

