Сколько в Украине "стоит" простое получение водительских прав?

Журналисты 24 Канала в своем расследовании проанализировали коррупционные схемы при получении водительских удостоверений. Чиновники хорошо зарабатывали на украинцах, которые не желали сдавать экзамены самостоятельно и выбрали для этого более легкий способ – просто заплатить. Судьи рассматривали реальные кейсы.

Смотрите также Золотые слитки на 8 миллионов: работник Бучанского ТЦК объяснил свое состояние

Получение водительских прав за деньги было популярной "услугой" еще до войны. Работники территориальных сервисных центров МВД действительно помогали украинцам сдавать экзамены и получали за эту услугу по меньшей мере 100 – 200 долларов. Однако и от наказания они почти не имели возможности скрыться – судьи назначали как штрафы, так и сроки заключения за системность.

Так в одном из ТСЦ чиновник организовал "ускоренную регистрацию авто". Он влиял на работников, чтобы те вне очереди проводили процедуру. Известно, что один "заказчик" заплатил за это 3 000 гривен, а другой – 9 800 гривен. За эту схему мужчину лишили свободы на 2 года.

Еще один исполняющий обязанности начальника ТСЦ находился в сговоре с посредником регистрировал поддельные водительские права, менял документы без проверок и даже выдавал новые удостоверения без присутствия людей. Ему за каждый случай платили 200 – 500 долларов.

Еще один экзаменатор "продавал экзамены", чтобы кандидаты могли получить водительское удостоверение. За схему он получил 17 000 штрафа с запретом занимать должности 3 года.

А справа администратор ТСЦ рассказывает о схеме выдачи прав "под ключ". Он влиял на экзаменаторов, через посредника получал 29 000 гривен, формально проводил экзамены и без всяких процедур выдавал права.

Сколько люди готовы платить за получение удостоверения?

Дела, обнародованы в Едином государственном реестре судебных решений, показали, что люди пользуются схемами чиновников.

Так одна женщина несколько раз пыталась сдать экзамен по вождению. Поэтому она делала вид, что готова пройти экзамен, но просто в авто положила 300 долларов между экзаменационными листами и передала их экзаменатору. За попытку подкупа она получила не права, а штраф в размере 17 000 гривен. В похожем случае женщина пыталась получить категорию "В" за 100 долларов. Экзаменатор сообщил об этом в полицию, когда деньги выпали в авто.

Наказание получают и посредники, которые предоставляют такие "услуги". В некоторых случаях им присуждают еще и мошенничество, если организатор схемы хотел обмануть клиента.

Иногда даже за вождение без прав люди тоже пытаются "договориться". Так известно о случае, когда военный хотел откупиться от штрафа за вождение без удостоверения и предлагал полиции 10 000 гривен взятки. Однако за такие действия ему присудили 17 000 гривен штрафа.

В другом деле написано, что украинец самостоятельно изготовил удостоверение, а когда обман разоблачился, то он пытался дать полицейским 6 000 гривен.

А за повторное нарушение штраф возрастает до 34 000. Такую сумму должен был заплатить лишенный прав водитель, который ездил несмотря на запрет. Он пытался "договориться" за сумму от 10 000 до 20 000 гривен.

И таких случаев судебная практика фиксирует немало. Люди желают пользоваться незаконными схемами, ведь дать взятку иногда легче, чем сдать экзамен.