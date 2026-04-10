Скільки в Україні "коштує" просте отримання водійських прав?

Журналісти 24 Каналу у своєму розслідуванні проаналізували корупційні схеми під час отримання водійських посвідчень. Посадовці добре заробляли на українцях, які не бажали складати іспити самостійно й обрали для цього легший спосіб – просто заплатити. Судді розглядали реальні кейси.

Отримання водійських прав за гроші було популярною "послугою" ще до війни. Працівники територіальних сервісних центрів МВС дійсно допомагали українцям складати іспити та отримували за цю послугу щонайменше 100 – 200 доларів. Проте й від покарання вони майже не мали змоги сховатися – судді призначали як штрафи, так і строки ув'язнення за системність.

Так в одному з ТСЦ посадовець організував "прискорену реєстрацію авто". Він впливав на працівників, щоб ті поза чергою проводили процедуру. Відомо, що один "замовник" сплатив за це 3 000 гривень, а інший – 9 800 гривень. За цю схему чоловіка позбавили волі на 2 роки.

Ще один виконувач обов'язків начальника ТСЦ перебував у змові з посередником реєстрував підроблені водійські права, змінював документи без перевірок і навіть видавав нові посвідчення без присутності людей. Йому за кожен випадок платили 200 – 500 доларів.

Ще один екзаменатор "продавав іспити", щоб кандидати могли отримати водійське посвідчення. За схему він отримав 17 000 штрафу із забороною обіймати посади 3 роки.

А справа адміністратор ТСЦ розповідає про схему видачі прав "під ключ". Він впливав на екзаменаторів, через посередника отримував 29 000 гривень, формально проводив іспити та без жодних процедур видавав права.

Скільки люди готові платити за отримання посвідчення?

Справи, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показали що люди користуються схемами посадовців.

Так одна жінка кілька разів намагалася скласти іспит з водіння. Тому вона вдавала, що готова пройти екзамен, але просто в авто поклала 300 доларів між екзаменаційними листами й передала їх екзаменатору. За спробу підкупу вона отримала не права, а штраф розміром 17 000 гривень. У схожому випадку жінка намагалася отримати категорію "В" за 100 доларів. Екзаменатор повідомив про це до поліції, коли гроші випали в авто.

Покарання отримують і посередники, які надають такі "послуги". У деяких випадках їм присуджують ще й шахрайство, якщо організатор схеми хотів надурити клієнта.

Іноді навіть за водіння без прав люди теж намагаються "домовитися". Так відомо про випадок, коли військовий хотів відкупитися від штрафу за водіння без посвідчення й пропонував поліції 10 000 гривень хабаря. Однак за такі дії йому присудили 17 000 гривень штрафу.

В іншій справі написано, що українець самостійно виготовив посвідчення, а коли обман викрився, то він намагався дати поліціянтам 6 000 гривень.

А за повторне порушення штраф зростає до 34 000. Таку суму мав сплатити позбавлений прав водій, який їздив попри заборону. Він намагався "домовитися" за суму від 10 000 до 20 000 гривень.

І таких випадків судова практика фіксує чимало. Люди бажають користуватися незаконними схемами, адже дати хабар іноді легше, ніж скласти іспит.