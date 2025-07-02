Подозреваемым оказался экс-директор одного из департаментов министерства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Экс-чиновник разворовывал ВСУ

СБУ вместе с Офисом Генпрокурора и Минобороны разоблачили масштабную схему присвоения средств. Речь идет о присвоении более 33 миллионов гривен при закупке крупнокалиберных винтовок.

По материалам следствия, организовали схему бывший чиновник и руководитель частного предприятия. Они заключили контракт на поставку 1 125 винтовок для нужд фронта. Однако оружие поставляли не в полной комплектации.

Задержание экс-чиновника за присвоение средств / Фото СБУ

Как сообщают в СБУ, чиновник безосновательно согласовал недокомплектованную поставку и не заключил дополнительное соглашение об уменьшении стоимости.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, на Львовщине разоблачили коррупционную схему на закупке грузовиков для военных. Злоумышленники присвоили более 64 миллионов гривен. Убытки государства могут быть значительно больше.