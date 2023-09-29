Деньги не только не пахнут, но и неплохо жуются. Впрочем, правоохранители прекратили цирк, отобрав купюру у женщины.

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За что брали взятки

Чиновники Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу – это позволило бы завершить службу.

В схеме были задействованы относительно высокие должностные лица – глава Самборской МСЭК и руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы. Они обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов.

Преступную группу разоблачили ГБР вместе с СБУ. Как раз в то время, когда схемщикам передали последний, третий, "транш", в городе Турка задержали заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии. Женщина пыталась скрыть преступление и съесть деньги.

Задержали не только ее, но и других чиновников. Трем лицам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Во время обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги: почти 30 тысяч долларов США, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых,

– сообщают в ГБР.

Расследование продолжается, правоохранители готовят ходатайство об избрании мер пресечения должностным лицам и отстранении их от исполнения обязанностей.

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Громкие задержания коррупционеров

Стало известно, что во Львове экс-глава оборонного завода "разоружал" украинскую систему ПВО перед вторжением. Бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львовской области разоблачили на коррупции. Его деятельность привела к "разоружению" нескольких комплексов украинского ПВО на сумму почти 2,4 миллиона гривен из госбюджета.

Комплексы ПВО привозили на предприятие для ремонта и модернизации. А руководитель приказывал разукомплектовать их, присваивая "списанные" детали, содержащие драгоценные металлы. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.