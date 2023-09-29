Гроші не тільки не пахнуть, але й непогано жуються. Утім, правоохоронці припинили цирк, відібравши купюру в жінки.

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За що брали хабарі

Посадовці Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і Турківської міської лікарні вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові – це дало б змогу завершити службу.

У схемі були задіяні відносно високі посадові особи – голова Самбірської МСЕК і керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні. Вони обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів.

Злочинну групу викрили ДБР разом із СБУ. Саме тоді, коли схемникам передали останній, третій, "транш", у місті Турка затримали заступницю голови лікарсько-консультативної комісії. Жінка намагалася приховати злочин і з'їсти гроші.

Затримали не тільки її, а й інших посадовців. Трьом особам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші: майже 30 тисяч доларів США, понад 10,6 тисячі євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих,

– повідомляють у ДБР.

Розслідування триває, правоохоронці готують клопотання про обрання запобіжних заходів посадовцям та усунення їх від виконання обов'язків.

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Гучні затримання корупціонерів

Стало відомо, що у Львові ексглава оборонного заводу "роззброював" українську систему ППО перед вторгненням. Колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу у Львівській області викрили на корупції. Його діяльність призвела до "роззброєння" кількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 мільйона гривень із держбюджету.

Комплекси ППО привозили на підприємство для ремонту та модернізації. А керівник наказував розукомплектувати їх, привласнюючи "списані" деталі, які містили дорогоцінні метали. Тепер чоловікові загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.