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      Коррупция в агентстве по вопросам ЧАЭС: фигуранта дела отпустили под залог

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      Директора предприятия "Радон" Игоря Буксанчука отпустили под залог
      Директора предприятия "Радон" Игоря Буксанчука отпустили под залог / slovoidilo.ua

      Директора предприятия "Радон" Игоря Буксанчука подозревают в предоставлении неправомерной выгоды исполняющей обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Суд решил отпустить его под залог в размере 1,26 миллиона гривен.

      Об осовобождении Буксанчука под залог стало известно во время оглашения решения об избрании ему меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.

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      Суд отпустил директора предприятия "Радон" под залог в размере 1,26 миллиона гривен.

      Ранее временная исполняющая обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова обратилась в НАБУ с заявлением. В нем рассказала о предложении ей взятки.

      В частности, сам Буксанчук получил премию в размере 438 тысяч гривен. Павловой он передал неправомерную выгоду в размере 210 тысяч гривен. Эти деньги изъяли в ходе проведения следственных действий.

      Буксанчук возражает, что давал Павловой деньги. Он отмечает, что решение о премировании приняла коллегиальная комиссия по премированию.

      Что этому предшествовало

      • 27 апреля в Госагентстве по управлению зоной отчуждения провели обыск.
      • Причина – НАБУ и САП совместно с СБУ уличили генерального директора государственного предприятия в предоставлении неправомерной выгоды временной исполняющей обязности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция НАБУ Решение суда Чернобыль Новости политики
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