Коррупция в агентстве по вопросам ЧАЭС: фигуранта дела отпустили под залог

Директора предприятия "Радон" Игоря Буксанчука подозревают в предоставлении неправомерной выгоды исполняющей обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Суд решил отпустить его под залог в размере 1,26 миллиона гривен.

Об осовобождении Буксанчука под залог стало известно во время оглашения решения об избрании ему меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.

Читайте также В Раде хотят уволить главу НАБУ Сытника задним числом в нарушение Конституции, – ГПК

Суд отпустил директора предприятия "Радон" под залог в размере 1,26 миллиона гривен.

Ранее временная исполняющая обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова обратилась в НАБУ с заявлением. В нем рассказала о предложении ей взятки.

В частности, сам Буксанчук получил премию в размере 438 тысяч гривен. Павловой он передал неправомерную выгоду в размере 210 тысяч гривен. Эти деньги изъяли в ходе проведения следственных действий.

Буксанчук возражает, что давал Павловой деньги. Он отмечает, что решение о премировании приняла коллегиальная комиссия по премированию.

Что этому предшествовало