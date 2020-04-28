Коррупция в агентстве по вопросам ЧАЭС: фигуранта дела отпустили под залог
Директора предприятия "Радон" Игоря Буксанчука подозревают в предоставлении неправомерной выгоды исполняющей обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Суд решил отпустить его под залог в размере 1,26 миллиона гривен.
Об осовобождении Буксанчука под залог стало известно во время оглашения решения об избрании ему меры пресечения Высшим антикоррупционным судом.
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Суд отпустил директора предприятия "Радон" под залог в размере 1,26 миллиона гривен.
Ранее временная исполняющая обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова обратилась в НАБУ с заявлением. В нем рассказала о предложении ей взятки.
В частности, сам Буксанчук получил премию в размере 438 тысяч гривен. Павловой он передал неправомерную выгоду в размере 210 тысяч гривен. Эти деньги изъяли в ходе проведения следственных действий.
Буксанчук возражает, что давал Павловой деньги. Он отмечает, что решение о премировании приняла коллегиальная комиссия по премированию.
Что этому предшествовало
- 27 апреля в Госагентстве по управлению зоной отчуждения провели обыск.
- Причина – НАБУ и САП совместно с СБУ уличили генерального директора государственного предприятия в предоставлении неправомерной выгоды временной исполняющей обязности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.