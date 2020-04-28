Корупція в агентстві з питань ЧАЕС: фігуранта справи відпустили під заставу
Директора підприємства "Радон" Ігоря Буксанчука підозрюють у наданні хабаря виконувачці обов’язків голови Державного агентства з управління зоною відчуження. Суд вирішив відпустити його під заставу у розмірі 1,26 мільйона гривень.
Про звільнення Буксанчука під заставу стало відомо під час оголошення рішення про обрання йому запобіжного заходу Вищим антикорупційним судом.
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Суд відпустив директора підприємства "Радон" під заставу у розмірі 1,26 мільйона гривень.
Раніше тимчасова виконувачка обов’язків голови Державного агентства з управління зоною відчуження Катерина Павлова звернулася до НАБУ із заявою. У ній розповіла про пропозицію надання їй хабаря.
Зокрема, сам Буксанчук отримав премію у розмірі 438 тисяч гривень. Павловій він передав неправомірну вигоду у розмірі 210 тисяч гривень. Ці гроші вилучили у процесі проведення слідчих дій.
Буксанчук заперечує, щоб давав Павловій гроші. Він наголошує, що рішення про преміювання ухвалила колегіальна комісія з преміювання.
Що цьому передувало
- 27 квітня У Держагентстві з управління зоною відчуження провели обшук.
- Причина – НАБУ та САП спільно з СБУ викрили генерального директора державного підприємства на наданні неправомірної вигоди тимчасовій виконувачці голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.