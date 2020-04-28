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      Корупція в агентстві з питань ЧАЕС: фігуранта справи відпустили під заставу

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      Директора підприємства "Радон"Ігоря Буксанчука відпустили під заставу
      Директора підприємства "Радон"Ігоря Буксанчука відпустили під заставу / slovoidilo.ua

      Директора підприємства "Радон" Ігоря Буксанчука підозрюють у наданні хабаря виконувачці обов’язків голови Державного агентства з управління зоною відчуження. Суд вирішив відпустити його під заставу у розмірі 1,26 мільйона гривень.

      Про звільнення Буксанчука під заставу стало відомо під час оголошення рішення про обрання йому запобіжного заходу Вищим антикорупційним судом.

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      Суд відпустив директора підприємства "Радон" під заставу у розмірі 1,26 мільйона гривень.

      Раніше тимчасова виконувачка обов’язків голови Державного агентства з управління зоною відчуження Катерина Павлова звернулася до НАБУ із заявою. У ній розповіла про пропозицію надання їй хабаря.

      Зокрема, сам Буксанчук отримав премію у розмірі 438 тисяч гривень. Павловій він передав неправомірну вигоду у розмірі 210 тисяч гривень. Ці гроші вилучили у процесі проведення слідчих дій.

      Буксанчук заперечує, щоб давав Павловій гроші. Він наголошує, що рішення про преміювання ухвалила колегіальна комісія з преміювання.

      Що цьому передувало

      • 27 квітня У Держагентстві з управління зоною відчуження провели обшук.
      • Причина – НАБУ та САП спільно з СБУ викрили генерального директора державного підприємства на наданні неправомірної вигоди тимчасовій виконувачці голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Рішення суду Корупція НАБУ Чорнобиль
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