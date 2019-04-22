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      Коррупция в оборонке: суд оставил в должности руководителя "Спецтехноэкспорта"

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      Суд оставил Владислава Бельбаса на должности руководителя "Спецтехноэкспорта"
      Суд оставил Владислава Бельбаса на должности руководителя "Спецтехноэкспорта" / Biz.liga.net

      Суд оставил Владислава Бельбаса в должности директора государственного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в "Укроборонпром"). Ранее суд арестовал Бельбаса до 1 мая по подозрению в растрате более 55 миллионов гривен в оборонной сфере.

      Решение оставить Бельбаса на должности руководителя "Спецтехноэкспорта" приняла 18 апреля следственная судья Соломенского райсуда Киева Ирина Усатова после рассмотрения ходатайства НАБУ согласованного со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, сообщает "Слово и Дело".

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      Прокурор САП Вадим Сидоренко просил отстранить Бельбаса от должности на 2 месяца. Свое ходатайство он обосновал тем, что подозреваемый может использовать свою должность для того, чтобы незаконно повлиять на свидетелей среди работников "Спецтехноэкспорта", которые являются его подчиненными.

      Однако адвокат Бельбаса возражал против удовлетворения ходатайства. Он отмечал, что на его клиента возложены обязанности воздерживаться от общения со свидетелями.

      Следовательно, судья Усатова не удовлетворила ходатайство прокурора об отстранении руководителя "Спецтехноэкспорта".

      В начале марта детективы НАБУ и САП задержали 3 бывших должностных лица, действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате более 55 миллионов гривен. Им инкриминируется совершение служебного подделывания и умышленной растраты имущества с использованием служебного положения и по предварительному сговору. Это повлекло тяжкие последствия для интересов государства. В начале марта суд арестовал Бельбаса до 1 мая по подозрению в этом деле.

      Что известно о Владиславе Бельбасе?Он руководит "Спецтехноэкспортом" с июля 2019 года. До этого работал первым заместителем директора предприятия, а в его отсутствие – и.о. руководителя. Еще раньше Бельбас был руководителем ООО "Дозор Авто" (ранее называлась "Богдан Восток Авто") Олега Гладковского бывшего первого заместителя председателя СНБО. "Дозор Авто" до этого времени зарегистрировано в Киеве на улице Электриков 29-А совместно с корпорацией "Богдан". Кроме того, Бельбас представлялся в СМИ как директор направления грузовых автомобилей и автобусов "Хюндай Мотор Украина". Последнюю фирму возглавляет Игорь Гладковский – сын Олега Гладковского.

      Чем занимается "Спецтехноэкспорт"?Главным видом деятельности этой фирмы является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. По величине валового дохода и по объемам поступления валюты в страну "Спецтехноэкспорт" является вторым крупнейшим спецэкспортером в Украине. С 2014 года предприятие начало обеспечивать потребности военно-промышленного комплекса Украины. А еще это первая компания в стране, получившей лицензию на производство беспилотников.

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      Теги: Новости Украины Судьи Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме
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