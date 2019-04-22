Корупція в оборонці: суд залишив на посаді керівника "Спецтехноекспорту"

Суд залишив Владислава Бельбаса на посаді директора державного зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" (входить до "Укроборонпрому"). Раніше суд арештував Бельбаса до 1 травня за підозрою в розтраті понад 55 мільйонів гривень в оборонній сфері.

Рішення залишити Бельбаса на посаді керівника "Спецтехноекспорту" ухвалила 18 квітня слідча суддя Солом'янського райсуду Києва Ірина Усатова після розгляду клопотання НАБУ погодженого зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, повідомляє "Слово і Діло".

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Прокурор САП Вадим Сидоренко просив відсторонити Бельбаса від посади на 2 місяці. Своє клопотання він обґрунтовував тим, що підозрюваний може використати свою посаду для того, щоб незаконно вплинути на свідків серед працівників "Спецтехноекспорту", які є його підлеглими.

Проте адвокат Бельбаса заперечував проти задоволення клопотання. Він наголошував, що на його клієнта покладені обов’язки утримуватися від спілкування зі свідками.

Відтак, суддя Усатова не задовольнила клопотання прокурора про відсторонення керівника "Спецтехноекспорту".

На початку березня детективи НАБУ та САП затримали 3 колишніх посадовців, чинного та колишнього директорів "Спецтехноекспорту" за підозрою в розтраті понад 55 мільйонів гривень. Їм інкриміновано скоєння службового підроблення та умисної розтрати майна з використанням службового становища та за попередньою змовою. Це спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави. На початку березня суд арештував Бельбаса до 1 травня за підозрою в цій справі.

Що відомо про Владислава Бельбаса? Він керує "Спецтехноекспортом" з липня 2019 року. До того працював першим заступником директора підприємства, а у його відсутність – в.о. керівника. Ще раніше Бельбас був керівником ТОВ "Дозор Авто" (раніше називалася "Богдан Схід Авто") Олега Гладковського – колишнього першого заступника голови РНБО. "Дозор Авто" до цього часу зареєстроване в Києві на вулиці Електриків 29-А разом з корпорацією "Богдан". Окрім того, Бельбас представлявся у ЗМІ як директор напрямку вантажних автомобілів і автобусів "Хюндай Мотор Україна". Останню фірму очолює Ігор Гладковський – син Олега Гладковського.

Чим займається "Спецтехноекспорт"? Головним видом діяльності цієї є експортно-імпортні взаємини на світовому ринку озброєнь. Підприємство спеціалізується на експорті та імпорті новітньої зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. За величиною валового доходу та за обсягами надходження валюти в країну "Спецтехноекспорт" є другим найбільшим спецекспортером в Україні. З 2014 року підприємство почало забезпечувати потреби військово-промислового комплексу України. А ще це перша компанія в країні, що отримала ліцензію на виробництво безпілотників.