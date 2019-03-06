Суд дав дозвіл на арешт глави "Спецтехноекспорту"

Згідно з рішенням Солом'янського суду Києва, директора держпідприємства "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса арештували до 1 травня. Його підозрюють у причетності до розтрати понад 55 мільйонів гривень в оборонній сфері.

Але Бельбас може вийти під заставу у 7 мільйонів гривень. Хоча прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Ярова вимагала 55,4 мільйона гривень застави, пише "Цензор.НЕТ".

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Що відомо про Владислава Бельбаса?Його було призначено на посаду директора "Спецтехноекспорту" у червні 2018 року. До цього, з жовтня 2014 року, він працював заступником директора підприємства. Розслідування справи щодо нього правоохоронці ведуть з 2017 року.

Під варту також взяли екс-заступника директора Департаменту контракту №1 державного підприємства "Спецтехноекспорт" Дениса Панасенка. Йому призначили заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. Панасенка теж підозрюють у корупції в "оборонці".

Загалом детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали п'ятьох чиновників і керівників (чинних та колишніх) державного підприємства"Спецтехноекспорт" за підозрою у розтраті 2,225 мільйона доларів, що становить понад 55 мільйонів гривень. "Спецтехноекспорт" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Чим займається Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт"?Основним видом діяльності цієї державної компанії є експортно-імпортні взаємини на світовому ринку озброєнь. Підприємство спеціалізується на експорті та імпорті новітньої зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. За величиною валового доходу та за обсягами надходження валюти в країну "Спецтехноекспорт" є другим найбільшим спецекспортером в Україні.



Відповідно до інформації з відкритих джерел "Спецтехноекспорт" протягом 2015-2017 років щорічно виконував контракти загальною вартістю у 120-140 мільйонів доларів. Головним замовником продукції та послуг "Спецтехноекспорт" є Міністерство оборони Індії. Крім того, з 2014 року підприємство почало займатися забезпеченням потреб військово-промислового комплексу Україні. Також це перша компанія в Україні, що отримала ліцензію на виробництво безпілотників.



"Спецтехноекспорт" є державним госпрозрахунковим зовнішньоторговельним підприємством та не є розпорядником бюджетних коштів. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ґрунтується на принципах самоокупності та самофінансування.

Нещодавно команда журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднила дані, відповідно до яких син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Журналісти встановили, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. Згодом через це розслідування "Укроборонпром" відсторонив двох директорів своїх підприємств.