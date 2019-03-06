Суд дал разрешение на арест главы "Спецтехноэкспорта"

Согласно решению Соломенского суда Киева, директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса арестовали до 1 мая. Его подозревают в причастности к растрате более 55 млн гривен в оборонной сфере.

Но Бельбас может выйти под залог в 7 миллионов гривен. Хотя прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая требовала 55,4 миллиона гривен залога, пишет "Цензор.НЕТ".

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Что известно о Владиславе Бельбасе?

Он был назначен на должность директора "Спецтехноэкспорта" в июне 2018 года. До этого, с октября 2014 года, он работал заместителем директора предприятия. Расследование дела в отношении него правоохранители ведут с 2017 года.

Под стражу также взяли экс-заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко. Ему назначили залог в размере 5 миллионов гривен. Панасенко тоже подозревают в коррупции в "оборонке".

В целом детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали пятерых чиновников и руководителей (действующих и бывших) государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 миллиона долларов, что составляет более 55 миллионов гривен. "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Чем занимается Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт"?

Основным видом деятельности этой государственной компании является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. По величине валового дохода и по объемам поступления валюты в страну "Спецтехноэкспорт" является вторым крупнейшим спецэкспортером в Украине.



Согласно информации из открытых источников, "Спецтехноэкспорт" в течение 2015-2017 годов ежегодно выполнял контракты общей стоимостью в 120-140 миллионов долларов. Главным заказчиком продукции и услуг "Спецтехноэкспорт" является Министерство обороны Индии. Кроме того, с 2014 года предприятие начало заниматься обеспечением нужд военно-промышленного комплекса Украины. Также это первая компания в Украине, которая получила лицензию на производство беспилотников.



"Спецтехноэкспорт" является государственным хозрасчетным внешнеторговым предприятием и не является распорядителем бюджетных средств. Внешнеэкономическая деятельность предприятия основывается на принципах самоокупаемости и самофинансирования.

Недавно команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала данные, согласно которым сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных складов по завышенным в 2-4 раза ценам. Журналисты установили, что размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен. Впоследствии из-за этого расследования "Укроборонпром" отстранил двух директоров своих предприятий.