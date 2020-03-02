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      Коррупционер в России пытался проглотить документ и подавился: видео

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      В Иркутске правоохранители пришли с обыском в областной сельхознадзор. Одного из чиновников заподозрили во взятке за выдачу разрешений на экспорт леса.

      Во время обыска и задержания чиновник пытался прямо на глазах у правоохранителей проглотить документ, сообщает МК.ru. Однако скрыть следы преступления так просто не получилось, потому что мужчина подавился бумажкой.

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      На помощь чиновнику пришел один из силовиков. Он похлопал чиновника по спине ,чтобы тот выплюнул документ. По информации СМИ, там были данные черной бухгалетрии. Размер взятки чиновнику за разрешение на вывоз леса составил 160 тысяч рублей.

      Мужчину взяли под стражу.

      Смотрите видео, как в Иркутске чиновник подавился документом

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Курьезные новости Новости России Коррупция
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