Корупціонер у Росії намагався проковтнути документ і подавився: відео

В Іркутську правоохоронці прийшли з обшуком до обласного сільгоспнагляду. Одного з чиновників запідозрили у хабарі за видачу дозволів на експорт лісу.

Під час обшуку і затримання чиновник намагався прямо на очах у правоохоронців проковтнути документ, повідомляє МК.ru. Однак сховати слідів злочину так просто не вийшло, бо чоловік подавився папірцем.

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На допомогу чиновнику прийшов один із силовиків. Він поплескав чиновника по спині, аби той виплюнув документ. За інформацією ЗМІ, там були дані чорної бухгалетрії. Розмір хабаря чиновнику за дозволи на вивезення лісу склав 160 тисяч рублів.

Чоловіка взяли під варту.

Дивіться відео, як в Іркутську чиновник подавився документом