"Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"

Государственные предприятия – клондайк для коррупционеров и схематозников. Ежегодно из-за коррупции на госпредприятиях Украина теряет примерно 20 миллиардов гривен. Это почти как годовой бюджет Киева. Больше о том, что происходит на госпредприятии "Изотоп" – читайте дальше.

Что известно о госпредприятие "Изотоп"?

К сожалению, коррупцией на государственных предприятиях сегодня никого не удивишь. Когда-то даже НАБУ сводила данные по преступлениям на госпредприятиях в отдельную статистику. То есть для Антикоррупционного бюро – чрезвычайно распространенный тип правонарушений.

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Детективы посчитали, что каждое четвертый преступление, которое они расследуют, связано с коррупцией на государственных предприятиях. Но сегодня речь пойдет о несколько необычном государственном предприятии – "УГПП Изотоп". Оно работает с источниками ионизирующего излучения, то есть с различными радиоактивными веществами. И имеются в виду не только радиоотходы, хотя о них мы сегодня еще вспомним, но обо всем по порядку.

Вероятно, раньше вы ничего не слышали о "Изотоп", но точно с ним сталкивались. Иногда от него зависит ваше здоровье. Когда вы идете на рентген в своей поликлиники, то аппарат, на котором работают врачи, в течение последних десяти лет скорее всего хотя бы раз проходил перезарядку на "УГПП Изотоп".

Что надо знать о "УГПП Изотоп"?

Это предприятие поставляет различные источники ионизирующих излучений для медицины и промышленности, и перезаряжает лучевое оборудование. А старые использованные радиоактивные материалы становятся ядерными отходами. Их надо собрать, вывезти и правильно утилизировать. И это тоже не так уж и легко.

Как утверждает мужчина, просивший не называть ни его имени, ни должности, на государственном "Изотоп" свилось настоящее коррупционное кубло. Журналисты программы "ЦРУ" встретились с ним у библиотеки Вернадского в Киеве, и говорили больше часа. В общем это расследование во многом основывается именно на его информации.

Такое общество с ограниченной ответственностью "Изотоп сервис". Где-то с 2014 года, после смены руководства оно стало работать, выполнять некоторые обязанности государственного предприятия "Изотоп". В 2015 году была организовано еще одно такое общество с ограниченной ответственностью "Укризотопсервис",

– сказал сотрудник области обращения с радиоактивными отходами.

Как работает схема?

Как утверждает наш источник, вокруг "Изотопа" сформировался пул предприятий. Они выигрывают тендеры, например, на зарядку аппаратов для лучевой терапии в каком-то областном диспансере, получают за это деньги, а реально работу выполняют сотрудники государственного "Изотопа". Мол, они – люди государственные – куда пошлют, там и работают, и ни о чем не спрашивают. Куди деваются деньги? А вот деньги оседают на фирмах-прокладках.

Эти все фирмы организованы дирекцией, и заместителем директора. То есть там есть их родственники. Фактически они работы никакой не выполняют. Это все так – прокладки,

– добавил инсайдер.

Проверить утверждение нашего анонима несложно – вся информация о государственных закупках в Украине является публичной. И вот, что получается.







Все тендеры компаний на основе"Изотопа"

Компании "Изотоп сервис", "Укризотопсервис" и ряд других действительно регулярно приходят на государственные тендеры касательно работ аналогичных тем, которые выполняет "УГПП Изотоп". Это могут быть либо поставки радиопрепараты, или перезарядка рентгеновских аппаратов и др. Только в течение последних двух лет компании вероятного пула "Изотоп" получили на тендерах более 40 миллионов гривен. И это только за 2 года, а работают они на этом рынке ориентировочно с 2014 года.

Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Это еще не криминал, но речь идет о том, что они никакой работы якобы не выполняют. Мол, на самом деле все делает "Изотоп". Основатель "УГПП Изотоп" – Министерство экономики Украины. Журналисты программы "ЦРУ" официально обратились к ним за комментарием и они, конечно, отказали, но очень творчески – "с таким подходом раньше сталкиваться не приходилось".

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Тимофей Милованов не может отвечать на вопросы о "Изотопе" потому что, во-первых, нет времени, а во-вторых, он только месяц как министр. Мол, как его можно спрашивать о схемах, которые тянуться уже целых пять лет? Разбираемся дальше. Возможно ли вообще доказать, что компании из пула "Изотоп" действительно работают на базе ресурсов госпредприятия? Оказывается, можно!

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